الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة تطالب قائدى المركبات السياحية السير على السرعات القانونية

السياحة تطالب بالتزام
السياحة تطالب بالتزام السائقين بالسرعة

طالبت وزارة السياحة غرفة شركات السياحة بضرورة التنبیة على شركات السياحة بإلتزام قائدي المركبات السیاحیة بالسرعة المحددة أثناء القیادة.

 

 وأشارت الغرفة إلى أن مركز تتبع المركبات السیاحیة لمتابعة أسطول النقل السیاحي بوزارة السياحة يتابع حركة المركبات السياحية.

 

وذكرت أنه في ضوء ما أسفرت عنه التقارير تلاحظ زيادة السرعة لبعض المركبات السياحية ما ترتب عليه التحذير لتلافي الآثار الناجمة عن عدم الإلتزام بالسرعة المحددة والتي تسبب العدید من الحوادث وتسئ إلى سمعة القطاع السیاحي المصرى، وأیضاً لتلافي إتخاذ الاجراءات القانونیة طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977.

 

وحددت ضوابط تشغيل المركبات السياحية بالالتزام بنسبة التشغيل 70 ٪ كحد أقصى من الطاقة الإستيعابية مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب فى الأتوبيس والسيارات الكهربائية، والالتزام بعدد ٢ راكب بحد أقصى فى الليموزين.

 

 كما نبهت بعدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية، وتوفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة، والتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.

 

يشار الى أنه طبقا لقانون رقم 1003 لسنة 2015 فإنه يتم شطب السائقين بسجلات وزارة السياحة أو ايقافة لمدة عام وذلك فى حالات القيادة تحت تأثير الخمور أو أى مخدر بالاضافة الى تجاوزه السرعات المقررة قانونا والقيادة برعونة وأسفر ذلك عن وقوع حادثة بالاضافة الى تعمده تعطيل جهاز محدد السرعة المثبت بالمركبة .

 

كما يتم ايقاف السائق لمدة لا تزيد عن عام في حالة أثبتت التحقيقات الرسمية تعمد السائق تعطيل المركبة السياحية بهدف الإضرار بالشركة أو الاساءة للفوج السياحي أو وقوع حادث لسبب يرجع إلى السائق دون وقوع اصابات.

وزارة السياحة والآثار غرفة شركات السياحة المركبات السياحية السائقين السرعات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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