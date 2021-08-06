مصدر بجامعة طنطا: «طالبة الفستان» راسبة هذا العام

كشف مصدر داخل جامعة طنطا عن أن "طالبة الفستان" تم تحويلها من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلى كليه آداب جامع طنطا بسبب استنفاد مرات رسوبها.



وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفتاة في الفرقة الأولى بكليه الآداب كانت راسبة فى مادة اللغة العربية، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الأول من الفرقه الثانية كانت راسبة في مادتين اللغة التركية "نحو وصرف"، وتاريخ الترم وآدابهم في آسيا الوسطى.



وأكد مصدر جامعه طنطا، أن التيرم الثاني من الفرقة الثانية وقبل وقوع واقعة الفستان كانت راسبة في مادتين "التركيه قراءة واستماع" والمادة الثانية "التصوف الإسلامي والطرق الصوفية في الأناضول"، لافتًا إلى أن الطالبة راسبة في 5 مواد هذا العام ما يعني أنها راسبة هذا العام.



كان الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، قررت إحالة شكوى الطالبة حبيبة زهران بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، وما آثارته مما تعرضت له من بعض مراقبي لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء مدة الامتحان، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

وطالبت الجامعة الجميع بعدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.

وكان أكد الدكتور وليد العشرى، المتحدث باسم جامعة طنطا، أن رئيس الجامعة أعلن فتح التحقيق بواقعة فتاة تعرضت للتنمر أثناء أداء امتحان كلية الآداب، لافتًا إلى أنه كان من المفترض على الطالبة حبيبة طارق أن تتوجه إلى مكتب عميد الكلية، بعد الواقعة مباشرة، لحفظ حقها بالقانون، مشددًا على عدم التفرقة بين مسلم ومسيحي داخل الجامعة، لأن الكل سواء.

يذكر أن صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت منشورًا مطول للطالبة حبيبه طارق تشتكي من التنمر داخل إحدى مواد امتحانات كليه الآداب جامعة طنطا.