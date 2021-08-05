الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين

تنسيقية الأحزاب تستضيف
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين

زار وفد من قبيلتي العبابدة والبشارية بحلايب وشلاتين، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عصر اليوم الخميس.

تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين

وكان في استقبال الوفد النواب علاء عصام ومحمد إسماعيل، عضوي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والمهندس كريم عبدالعاطي المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين

واصطحب أعضاء التنسيقية الوفد في جولة داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ، نقل خلالها الشيخ سدو شيخ البشارية، والشيخ سر الختم شيخ مشايخ العبابدة، تحيات أبناء جنوب البحر الأحمر لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين

 

على صعيد آخر، تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بعنوان "خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول"، وذلك ليكون نقاشا مفتوحا مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال، بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر، مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

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تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين

ويشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الأعمال، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والأستاذ لؤي الشواربي، مستثمر ملائكي ومؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة بشر سوفت" والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام والمهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة، والنائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
تنسيقية الأحزاب تستضيف وفدا من حلايب وشلاتين
قبيلتي العبابدة والبشارية حلايب وشلاتين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ مجلس النواب

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الفقراء وقميص عثمان

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