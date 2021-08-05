أمازون تؤجل عودة العمل من مكاتبها إلى يناير وسط ارتفاع حالات كورونا

أعلنت شركة أمازون أن موظفيها لن يضطروا إلى العودة إلى المكتب بانتظام حتى شهر يناير، لتصبح أحدث شركة كبيرة تؤجل استئنافها لعودة العمل المعتاد في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس.

وأخبر أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت الموظفين في رسالة بريد إلكتروني اليوم أنه يجب عليهم التخطيط لبدء القدوم إلى المكاتب في الأسبوع الذي يبدأ في الثالث من يناير.

وذكرت أمازون من قبل أن موظفي مكاتبها في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى يجب أن يستأنفوا أعمالهم في الغالب في مواقعها بداية من الأسبوع الذي يبدأ في السادس من سبتمبر.

وتوظف أمازون أكثر من 75 ألف شخص في منطقة سياتل، يعمل معظمهم في مجمع مقر الشركة في سياتل وفي مدينة بلفيو القريبة.

وتسببت نتائج الربع الثاني لشركة أمازون، والتي جاءت دون التوقعات في تدهور ثروة مؤسسها.

وانخفضت القيمة الصافية لثروة جيف بيزوس بمقدار 13.5 مليار دولار، بعد أن خالفت نتائج أمازون توقعات وول ستريت وأنذرت بنهاية موجة مبيعات التجزئة التي غذتها كورونا، أدى الانخفاض إلى محو 80% من مكاسب ثروته للعام.

وانخفضت أسهم أمازون بنسبة 7.2% إلى 3339.18 دولار في الساعة 9:53 صباحًا في نيويورك، مما أدى إلى خفض ثروة الرئيس التنفيذي السابق للشركة إلى 193.6 مليار دولار، إلا أنه لا يزال أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، متقدمًا بحوالي 8 مليارات دولار على إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائبة.

كان الأسبوع مختلطًا لأغنى مليارديرات التكنولوجيا في أمريكا، بينما عززت الأرباح شركة Alphabet Inc، الشركة الأم لشركة Google، صافي ثروة المؤسسين المشاركين سيرجي برين ولاري بيدج، فإن النتائج القوية من شركة Microsoft Corp. وFacebook Inc لم تترجم إلى زيادة في الثروة لمساهميهم المليارديرات.

وخسر مارك زوكربيرج الذي أمضى الأسبوع في الترويج لرؤيته لمستقبل فيسبوك، 5.4 مليار دولار الخميس، حيث انخفضت أسهم شركة الشبكات الاجتماعية بأكبر قدر خلال شهرين؛ بسبب القلق بشأن النمو في مبيعات الإعلانات.