الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير أوبئة: الأصغر سنا أكثر عرضة للإصابة بمتحور «دلتا»

كورونا عند الشباب
كورونا عند الشباب

قال جان لو دريان خبير علم الأوبئة من لندن، إن أطباء أمريكيىن اكتشفوا أن المصابين الجدد بكورونا لأشخاص أعمارهم تقل من 50 عاما، وتتدهور حالتهم الصحية بسرعة مقارنة بمصابي العام الماضي، متابعاً "انتبهوا، اللقاحات ليست دروعاً فمتحور دلتا يفاجئ الجميع".

وأضاف لو دريان، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج "مواجهة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم الخميس، أنه نقلاً عن أطباء في مستشفيات تعالج مصابي كورونا يؤكدون أن العديد من المرضى في العشرينات والثلاثينات من العمر ولم يتلقوا أية لقاحات ضد المرض من قبل ويبدون أنهم أكثر مرضا من المصابين الأصغر سنا خلال العام الماضي وتتدهور حالاتهم بسرعة أكبر.

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