هند ظاظا.. الطفلة السورية التى دعتها الصين للتدريب الاحترافى

لا صوت يعلو فوق صوت "أولمبياد طوكيو 2020" فكل يوم نسمع عن لاعب حطم الرقم الأولمبي في لعبة ما، ولكن هذه المرة صاحب الرقم القياسي هي لاعبة تنس الطاولة السورية "هند ظاظا" صاحبة الـ12 عامًا.

فوفقًا لما ذكره موقع "global times" فقد تأهلت ظاظا، إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا في فئتها.

دعوة صينية لـ"ظاظا"

ذكرت عدة تقارير صينية أن اللاعبة السورية هند ظاظا، والتي لقبت بأصغر مشاركة في أولمبياد طوكيو عن 12 عامًا، تلقت دعوة من اللجنة الأولمبية الصينية للتدرب مع أسياد اللعبة، وهذا ما أكده تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، بأن لاعبة تنس الطاولة السورية ستأتي إلى الصين لتلقي التدريب الاحترافي.

وأعربت ظاظا عن شكرها بعد تلقي الدعوة، حيث قالت لشبكة CCTV أثناء حديثها عن رحلتها إلى الصين قائلة: "أتطلع إلى التدريب في الخارج، أريد أن أحقق تقدمًا وأن أحصل على البطولة يومًا ما".

وأضافت خلال حديثها لوسائل الإعلام، "أريد أن أصل إلى نفس المستوى الذي وصل إليه المنتخب الصيني، وأتطلع إلى الحصول على نفس التدريب مثل المنتخب الصيني".

الحرب.. العدو الأول لهند ظاظا قبل الأولمبياد

ووفقًا لمدرب هند ظاظا، لا يمكن للرياضي المشاركة في المسابقات الدولية إلا ثلاث مرات في السنة بسبب نقص الأموال الناجمة عن الحرب في سوريا.

ففي عام 2011، ومع تصاعد العنف في سوريا، انزلقت البلاد في حرب أهلية لا تزال مستمرة حتى اليوم، الأمر الذي أثر على الكثير من الرياضيين السوريين.

ومع ذلك، لا تزال ظاظا تصر على التدريب ثلاث ساعات في اليوم، ستة أيام في الأسبوع، رغم أنها كانت تفتقر إلى المضرب والكرات، وفقًا لما ذكرته لشبكة التلفزيون الصيني.

وقالت ظاظا لوسائل الإعلام في وقت سابق إن بطلة العالم في تنس الطاولة "دينج نينج" هي مثلها الأعلى، حيث تريد أن تصبح بطلة في اللعبة مثلها.