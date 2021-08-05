برلماني: مصر حققت إنجازًا كبيرًا فى مجال الشركات الناشئة

عبّر أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزا ب والسياسيين، عن اختلافه مع عنوان الغرفة النقاشية التي نظمتها تنسيقية شباب الأزات تحت عنوان «خروج الشركات الناشئة من مصر»، لافتًا إلى أن كل الاحصائيات العالمية أشارت إلي أن القاهرة من أفضل المدن في تكوين الشركات الناشئة علي مستوي العالم.

أضاف مقلد، خلال غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس" تحت عنوان "خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول"، أن المنتدي العالمي الاقتصادي المزمع إقامته في دولة البحرين تم اكتشاف أن 17 شركة من أصل 100 شركة بمعدل 17% هي شركات مصرية، ما يؤكد أن هناك انجازًا كبيرًا تم علي أرض الواقع في مجال الشركات الناشئة، وأن هناك تقارير عالمية تؤكد أن مصر في المرتبة الثانية بعد الإمارات في الاستثمار في الشركات الناشئة بالمنطقة.

أوضح مقلد أن الدولة استطاعت توطين عمل الشركات الناشئة ومازال أمامنا الكثير أيضًا في هذا المجال، لافتًا إلي أن هذا التطوير يأتي بسبب تطوير البنية التحتية التكنولوجية و البنية الاستثمارية، موضحًا أن المطلوب منهم تشريعيًا هو التنقيح الدائم للوائح والقوانين لمنع أي تعقيدات أمام المستثمرين، لان الإستثمار ليس له قالب ثابت ونحن نهتم بالتنسيقية شباب الاحزاب والسياسين بالالتحام مع الشركات لتطوير هذه القوانين لتحقيق خطوات أكبر في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بعنوان "خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول"، وذلك ليكون نقاشا مفتوحا مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال، بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر، مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الأعمال، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والأستاذ لؤي الشواربي، مستثمر ملائكي ومؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة بشر سوفت" والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام وإبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة.