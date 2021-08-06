الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها السراويل متعددة الجيوب.. آخر صيحات الموضة للرجال في ربيع وخريف 2021

السراويل متعددة الجيوب
السراويل متعددة الجيوب

شهدت العديد من الأزياء الرجالية طفرة هذا العام، بعد أحداث جائحة فيروس كورونا المستجد التي واجهناها خلال العام الماضي، والأزياء المجردة من جميع الإجراءات الشكلية، وعودة أكثر من أي وقت مضى للركض ولتأدية هذا الغرض تنتشر هذا الصيف  السراويل الكبيرة جدًا حيث تسود الراحة، وسيعتمد المصممون أيضًا على أنماط رسومية  مثل الزهرة، وألوان الباستيل.


فهذا الموسم يهدف إلى أن يكون متفائلاً ومليئاً بالأمل عن طريق الألوان الزاهية، والازياء المجردة من جميع الإجراءات الشكلية  ونعرض لكم في السطور التالية أبرز ما سيرتديه الرجال هذا الصيف والخريف فيما بعد  وفقا لموقع "فوج". 

 

-  تصميمات جديدة للسراويل الجينز


لن يحتوي سروال الجينز هذا الصيف على  مزيد من الخطوط المقيدة  فقد أعاد مصممو الأزياء نسخة  البنطلون الأنيقة الجديدة لتتناغم مع الراحة والحرية.

وتعتبر السراويل الجين  واحدة من الاختيارات الرجالية  الدائمة  في الخروجات ليلًا ونهارًا، سواء للذهاب للعمل أو التسكع أو حتى حضور حفلة خاصة، فالجينز الأزرق خالدا.

- القمصان البيضاء

ينظر إلي القمصان على أنها واحدة من أقدم قطع الملابس الخاصة بالرجال وسيكون القميص الأبيض هو عنصر الموضة الصيفي النهائي هذا العام.


- "الشورت البرمودا"

 

هذا هو المنتج الأساسي لهذا الموسم، ويعابر شورت برمودا العريض قطعة أساسية من خزانة ملابس الرجال الصيفية.
 

- "الشورت البرمودا"


- السراويل متعددة الجيوب 


هذا الصيف يحمل التركيز على نوع أخر من السراويل، وهو السراويل المتعددة الجيوب التي تجبر صاحبها على التخلي عن المظهر الرسمي قليلا.

- السراويل متعددة الجيوب 

 

- قميص البحار 


لفتت صورة البحار المعاصر الذي لا يخاف شيئًا، نظر مصممي الموضة لإنتاج السترة المخططة والقطعة المميزة بألوانها هذا العام، ومن المرجح أن تستهوي العديد من الرجال والشباب.

- قميص البحار 

 

الأازياء الرجالية الموضة الرجالية بنطلون رجالي موضة الرجل زي الرجال هذا الصيف قميص البحار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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