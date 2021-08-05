«الدستور الفرنسي» يقر غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية

أقر المجلس الدستوري الفرنسي، غالبية بنود قانون توسيع استخدام الشهادة الصحية المثير للجدل في الأماكن الثقافية والترفيهية كالمطاعم والمقاهي وقاعات السينما وغيرها.



كما أقر المجلس الدستوري- الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد- إلزامية تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي في فرنسا فيما رفض المجلس فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس.



وكان نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قد صادقوا في قراءة أولى الشهر الماضي على القانون بالأغلبية 117 صوتا بنعم و86 بـ لا.