الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الجديدة

الدكتور عماد عتمان
الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا

أجرى الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، جولة تفقدية استغرقت 5 ساعات ونصف لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية الجديدة.

قال نائب رئيس الجامعة: تسابق الزمن لإنجاز المشروعات الإنشائية الجديدة بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، موضحًا أنه جار تنفيذ عدد من  المشروعات الجديدة تضم مشروع استكمال مبنى تعلية مدني وإعدادى بكلية الهندسة، ومشروع ملحق الخدمات الطلابية، والمبنى التعليمي الجديد بكلية التربية، ومشروع مرافق المجمع الطبي، ومستشفى جراحات الكلى والمسالك، ومستشفى الجراحات الجديد.

وأشاد‏ الدكتور عماد عتمان بالموقف التنفيذي خلال تفقده مستشفى جراحات الكلى والمسالك البولية، مؤكدًا انتهاء كل الأعمال بجميع أدوار المستشفى وجار ‏توريد كبسولات العمليات تمهيدًا لافتتاح المستشفى خلال 5 شهور، كما تابع كل الأعمال الجارية بمستشفى الجراحات الجديد من البدروم حتى الدور التاسع ثم السطح لمراجعة كل منطقة في المستشفى، مؤكدًا أنه جار فرش وتجهيز المستشفى في الوقت الحالي تمهيدًا للافتتاح التجريبي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه جار الانتهاء من مشروع مرافق المجمع الطبى خلال 15 يوما على أن تستكمل المرحلة الثانية من ‏أمام مركز المؤتمرات بالمجمع الطبى خلف الكليات، مرورًا ببوابة كفر عصام قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أفاد الدكتور وليد العشرى المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للجامعة، الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات الإنشائية الجديدة بالجامعة، مؤكدًا حرص رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى على تنفيذ منظومة التطوير الشامل بما يدعم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

نائب رئيس جامعة طنطا يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية

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