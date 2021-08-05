انطلاق فعاليات المسابقات الثقافية لإقليم القناة وسيناء الثقافى

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عدد من المسابقات الثقافية، وذلك بمدن "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

حيث جاءت المسابقة الأولى بعنوان "قناة السويس عبور متجدد" لشباب تحت سن الثلاثين من أبناء القناة وسيناء، التي تهدف إلي دفع الحراك الثقافي بين شباب ومبدعين الإقليم وتنشيط الحركة الثقافية بين الشباب الذي يفقد فرص التسابق والنشر، في مجالات الأدب والفنون لتجديد منابع الانتماء من ناحية والتعرف بدور العسكرية المصرية في الدفاع عن تراب هذا الوطن، والتأكيد على أن سيناء كانت وستظل بوابة مصر الشرقية وحائط الصد والصمود، وتضم مجالات التسابق في "الشعر (الفصحى، العامية)، القصة القصيرة"، لا تزيد على ١٥٠٠ كلمة)، وألا تزيد سن المتسابق على ثلاثين عاما، وأن يلتزم بمسمى المسابقة، تضحيات أبناء الوطن في إنشاء القناة والحفاظ عليها، مجالات التنمية في سيناء.

المسابقة الثقافية الثانية لإبداعات ذوي الهمم بعنوان "العام الهجرى الجديد"، وذلك في إطار استهدافهم بمختلف أعمارهم لاكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم وصقلها، تضم المسابقة مجالات (الشعر "الفصحى، العامية"، القصة القصيرة، المقال النقدي، أدب الطفل، الفن التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي، الأداء الحركي (تمثيل، غناء)، على أن يكون المتسابق من ذوي القدرات الخاصة وأن يتقدم بما يثبت ذلك.

تأتي شروط المسابقات كالآتي: أن يكون العمل المشارك مبتكرا ولم يسبق أن فاز في مسابقة أخرى، كما يجب على المتسابق كتابة اسمه أو بياناته الشخصية على العمل مع (إقرار بالملكية الفكرية)، وأن يقدم العمل محل التسابق من الأصل + ٣ نسخ مكتوبة على الكمبيوتر او منسوخة علي cd، وأن الأعمال المقدمة إلى المسابقة لا ترد فازت أم لم تفز، وسوف يتم تكريم ثلاثة فائزين في كل مجال من (الأول، الثاني، الثالث)، ونتائج المسابقة نهائية ولا يجوز الطعن على قرارت لجان التحكيم، كما يمكن للمتسابق المشاركة بعملين مختلفين في مجالين مختلفين فقط، على أن تقدم الأعمال في الفترة من ٦ أغسطس حتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م، وأن ترسل الأعمال المقدمة للمسابقة علي البريد الإلكتروني الخاص بإقليم القناة وسيناء الثقافي ([email protected])، وعلى العنوان القائم ( الاسماعيلية -٦ شارع عدلي والجيش بجوار عمر أفندي.