الفيضانات تطارد بريطانيا.. موجة أمطار وعواصف كبرى تضرب المدن الساحلية

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من المتوقع أن تغرق بريطانيا في أمطار شديدة، وأن تضربها رياح شديدة مع عواصف رعدية وفيضانات متوقعة في عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تمديد التحذيرات من العواصف التي كانت موجودة بالفعل لليوم والجمعة حتى يوم السبت، حيث حث مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين على البقاء بأمان.

ومن المقرر أن تتعرض بريطانيا للعواصف الرعدية في عطلة نهاية الأسبوع ومن المرجح حدوث المزيد من الفيضانات المفاجئة حيث من المتوقع أن تهطل أمطار تصل إلى 100 ملم في يوم واحد.

واعتبارًا من اليوم، من المتوقع أن تهب رياح تبلغ سرعتها 60 ميلًا في الساعة، ومن المحتمل هطول كمية أمطار أكثر من شهر في يوم واحد في بعض المناطق.

واليوم، تم إصدار تحذير من عاصفة رعدية صفراء في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية مع تحذير مكتب الأرصاد الجوية من انقطاع التيار الكهربائي ومياه الفيضانات العميقة والخطر على الحياة.

ولكن بحلول الغد، سينتشر الإنذار ليشمل معظم شمال إنجلترا واسكتلندا من الساعة 10 صباحًا، مع هطول أمطار تصل إلى 100 ملم في بعض الأجزاء.

سيبقى هذا في مكانه حتى الساعة 9 صباحًا يوم السبت، ويحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن مزيج من الفيضانات والصواعق يمكن أن يشكل خطرًا على السائقين والمنازل والشركات.

وقالت نيكولا ماكسي، مسئولة الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية، إن الطقس هذا الأسبوع ربما لا يزال تحت "تأثير الأطلسي".

وتابعت: "من المرجح أن نرى احتمال حدوث عواصف رعدية خلال معظم هذا الأسبوع".

وأضافت ماكسي أنه "من المعتاد تلقي معظم أمطار الشهر على دفعتين أو ثلاث دفعات خلال أشهر الصيف".

وقال جون هيل من كورال: "نحن أمامنا بضعة أيام صعبة ، ومع هطول أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من المملكة المتحدة ، يمكن أن نستعد لشهر أغسطس الأكثر رطوبة على الإطلاق".