قطاع الكهرباء ينجح فى اختبار جديد مع تزايد الاستهلاكات

رقم قياسي جديد بالشبكة القومية

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء نجح فى اختبار جديد مع تزايد الاستهلاكات الكهربائية خلال الذروة اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الكهرباء أن الحمل الأقصى للتغذية الكهربية بلغ 33700 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة فى الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد الدكتور أيمن حمزة أن هناك استقرارا كبيرا فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11700 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45700 ميجاوات بما يمثل مردود ايجابى كبير لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية.

وكانت أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسجيل الشبكة القومية لكهرباء مصر رقما قياسيا جديد، في أقل من 20 يومًا في تسجيل الأحمال يوم الإثنين الماضي بلغ 3 آلاف و300 ميجاوات، فيما كان الحمل الأقصي الأحد 32 ألفًا و200 ميجاوات، ولم تشهد الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر أي تخفيف أحمال على مدار السنوات السبع الماضية.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الزيادة في الأحمال التاريخية يتم تسجيلها للمرة الثالثة خلال أقل من شهرًا، ولم تشهدها الشبكة القومية لكهرباء مصر في الأعوام السابقة منذ إنشاء شبكة كهرباء مصر.

وأكدت وزارة الكهرباء أن هذه الزيادة التاريخية في الأحمال تؤكد قدرة الشبكة القومية وجاهزيتها واستعدادها لاستقبال أكبر قدر من الأحمال، وذلك نتيجة للاستقرار الكبير في التغذية الكهربائية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطي يبلغ حوالي 13 ألف ميجاوات.