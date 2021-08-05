الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هطول أمطار خفيفة بمناطق متفرقة بأبوسمبل (صور)

أمطار خفيفة بمدينة
أمطار خفيفة بمدينة أبو سمبل

شهدت مناطق متفرقة بمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق، وذلك بعد تقلبات في الطقس.

ووصلت الأمطار إلى مدينة أبو سمبل السياحية، بعد اجتياح عاصفة ترابية شهدتها مدينة أسوان، أمس الأربعاء، وطقس حار وغير مستقر، وما زالت السماء حتى الوقت الحالي غير صافية، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية مرة أخرى داخل المدينة.

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أمطار خفيفة بمدينة أبو سمبل 

وشهدت مدينة أسوان، على مدار الأيام الماضية، طقسًا حارًا، حيث أن الشمس سطعت كعادتها الصباحية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير.

كما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة، حيث إن ارتفاع درجة حرارة الطقس لم يوجد له أي تأثير، وجميع الأمور تسير على ما يرام.

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أمطار خفيفة بمدينة أبو سمبل 

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس، توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب وصول عاصفة ترابية وهبوب رياح شديدة أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

كما ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان سائقى المركبات والسيارات المختلفة بالتهدئة الكاملة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وأيضاً طريق أسوان / أبوسمبل السياحى، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول.

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أمطار خفيفة بمدينة أبو سمبل 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أجواء شديدة من الحرارة على كافة الأنحاء، تستمر حتى نهاية الأسبوع، كما ترتفع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا، وتتكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

أسوان سقوط أمطار درجة حرارة محافظة أسوان تقلبات الطقس مدينة أبو سمبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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