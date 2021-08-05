الأنبا جورج شيحان يرأس احتفالات الموارنة بذكرى موسى نبي الله

يترأس الأنبا جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية في مصر، احتفالات الموارنة في مصر على مدار اليوم، بذكرى رحيل موسى النبي.

وموسى اسم مصري معناه "ولد" ومعناه بالعبري "مُنْتَشَل"، وهو قائد الأُمَّة العبرانية وهاك جدول نسبه، ويخبر الانجيل عن تسمية ابنة فرعون لموسى لهذا الاسم لأنها حصلت عليه من النيل.

تقول دائرة المعارف الكتابية المسيحية لأنه:"يتساءل البعض حول سبب تسمية ابنة فرعون المصرية اسمًا عبريًّا، وإن لم يكن الاسم عبريًّا، فما هو؟ ففي اللغة المصرية القديمة، الفعل "مس"/"مسي" يعني "ينجب" أو "ابن" أو "يعطي نسلًا"، والاسم "مس" يعني "ابن". وقد رأينا هذا في كثير من الأسماء الملكية المصرية القديمة، مثل "أحمس" (مولد الإله القمر)، أو "تحتمس" (مولد توت/ابن توت).. وكذا في اسم "رمسيس" (الذي أنجبه "ري" Re): وهكذا في أسماء أخرى بتاحموس – راموس.

تضيف: "في السابق قَبِلَ كُتّاب اليهود مثل فيلو السكندري ويوسفوس أصول الاسم المصرية، حيث يذكر فيلو أن كلمة "ماء" باللغة القبطية (المصرية) هي "مو"، وقد ذكر العالِم اليهودي أبراهام ياهودا أن الاسم حسبما ورد في التناخ يعني دمج ما بين "ابن" + "ماء"، فيصبح الاسم هو "ابن النيل"، والتشابه بين الكلمات أو الأسماء ما بين اللغات هو أمر عادي ونراه في أمثلة كثيرة، كما أن صيغة الفعل في الاسم ليس بها مشاكل إن كانت هذا أو ذاك، حيث نلاحظ أيضًا أن ترجمة اسم موسى كما يشرحها الكتاب المقدس تكون "المُنْتَشَل من الماء" (اسم مفعول)، وليس "موشيه": المُنْتَشِل (اسم فاعل).

وتكمل: "لكننا رأينا في أمثلة أخرى من الأسماء في الكتاب المقدس عدم تقيُّدها بالقيود اللغوية أو النحوية، كما أنه قد يكون المقصود من الاسم هو الفعل الذي فعلته ابنة فرعون، وليس ما فُعِلَ بموسى. وكان هذا الاسم وحده تعبيرًا نبويًّا عن دور موسى في انتشال شعب بني إسرائيل من مصر من خلال مياه البحر الأحمر.

وتختتم: "ولاحظ أن العبرانيين كانوا يقيمون في مصر لمئات السنين، ومن المنطقي جدًا أن تكون ابنة فرعون قد شبَّت وهي تعرف كلمات من اللغة العبرانية، أو قد يكون لديها بعض من العبيد والإماء من العبرانيين، فقد وصل الحال بأن يكون عدد العبرانيين في مصر أكثر من المصريين أنفسهم! "هُوَذَا بَنُو إِسْرَائِيلَ شَعْبٌ أَكْثَرُ وَأَعْظَمُ مِنَّا" (خر 1: 9). وقد تكون الآية المذكورة حديثًا من ابنة فرعون ليوكابد أم موسى، فتكلمها بما تفهمه. وربما كان حديث ابنة فرعون مع مريم أخت موسى كذلك كان بالعبرية وليس باللغة المصرية القديمة.