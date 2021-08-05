مناقشة شهود العيان فى العثور على جثة سيدة داخل شقتها بالزاوية الحمراء

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة أن رجال مباحث الزاوية الحمراء قاموا بمناقشة شهود العيان في واقعة العثور على جثة سيدة في حالة تعفن داخل شقتها بالزاوية الحمراء.

وكان عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة سيدة في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن على سريرها، وترتدي ملابسها كاملة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هويتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.