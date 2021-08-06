تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021

يترقب طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات أن تنسيق القبول لطلاب الدبلومات الفنية، يتم خلاله مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات، وعلى أساس التوزيع الجغرافي.

ومن ضمن قواعد القبول لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الدراسي الجديد بنسبة 10% بالتوزيع الجغرافي دون أي تغيير عن القواعد التي جرت بها العام الماضي.

كليات قبول طلاب الدبلومات الفنية

كما أوضح المجلس الكليات التي تقبل طلاب الشهادات الفنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022 وهي كالتالي:

كليات الهندسة، كلية التجارة، كليات الفنون التطبيقية، كليات الآثار كليات التربية التي بها شعب تعليم فني، كليات التربية النوعية، كليات الفنون الجميلة، كليات الزراعة لطلاب دبلومات الزراعي، كليات السياحة والفنادق لطلاب الثانوية الفندقية، كليات الخدمة الاجتماعية، كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).

ومن الكليات التي تشترط إجراء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية هي:

الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

بالإضافة إلى (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون")، بالإضافة إلى (كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون").

كما جاء تنسيق المعهد الفني الصناعي للعام الدراسي 2020، المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة سوهاج 77.29%، المعهد الفني الصناعي 2020 بنها 77.14%، المعهد الفني الصناعي 2020 المطرية 77.14%، المعهد الفني الصناعي 2020 نجع حمادي بنين 76.86%، المعهد الفني الصناعي 2020 شبرا 76%، المعهد الفني الصناعي 2020 المحلة الكبرى 75.57%، المعهد الفني الصناعي 2020 الزقازيق 75.14%، المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة قنا 74.93%، المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة أسوان 74.71%، المعهد الفني الصناعي 2020 قويسنا 75.57%، المعهد الفني الصناعي 2020 محافظة بور سعيد 73.79%، المعهد الفني الصناعي 2020 بئر العبد شمال سيناء 73.71%.