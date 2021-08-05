إحباط محاولة انتحار مواطن من أعلى برج اتصالات فى الدقهلية

نجح رجال الأمن في إحباط محاولة مواطن بالدقهلية، اليوم الخميس، من محاولة الانتحار من أعلى برج إحدى شركات الاتصالات بسبب ادعائه عدم قدرته على سداد المصروفات المدرسية لأبنائه ومطالبته بإعفائهم منها.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بتلقي مأمور مركز الجمالية بلاغا بصعود مواطن لأعلى برج إحدى شركات الاتصالات مهددا بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز الجمالية لمكان البلاغ وتبين وجود أحمد محمد صابر ٣٩ سنة، عاطل، وأكد أن لديه ٣ أبناء بالمدارس ولا يستطيع دفع المصروفات الدراسية لهم، ويطالب بإعفاء أبنائه من المصروفات، مؤكدا أن زوجته تطالبه بدفع مصروفات الدراسة وهو لا يعمل ولا يستطيع دفعها.

وبعد نصف ساعة من التفاوض بين ضباط الشرطة والمواطن، تمكن الضباط من إقناعه بالنزول من أعلى البرج على أن تتم مخاطبة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإعفاء الأبناء من المصروفات، أو تدخل إحدى الجمعيات الخيرية لدفعها، وتم اصطحابه إلى مركز شرطة الجمالية لتحرير المحضر اللازم.