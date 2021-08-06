بعدما أعلنت فرح الزاهد إصابتها به.. معلومات عن مرض الوسواس القهرى

أعلنت الفنانة فرح الزاهد، عن إصابتها بمرض بالوسواس القهري منذ وقت طويل قائلة: "هذا المرض كابوس ومينفعش نهزر فيه ومش مرض نتباهى بيه، وفي ناس بتنتحر بسببه".

وذكرت الزاهد في لقاء تلفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أنها تقوم بالتأكد من غلق دولاب ملابسها أكثر من 20 مرة وإن باب سيارتها تعرض للكسر بسبب غلقها للباب أكثر من مرة وبعنف للتأكد من غلقه جيدا، لافتة إلى أن مريض الوسواس القهري يقوم بتصرفات لا إرادية رغم خطأ هذه التصرفات ومعرفته بذلك.

وأوضحت الفنانة أنها تمنع أي شخص من دخول غرفتها بالمنزل وإنه في حال دخل أحد للغرفة تقوم بتنظيفها على مدى يومين، لافتة إلى أن الوسواس القهري مرض لا علاقة له بالنظافة أو الرقة.

الدكتورة منة ياسر أستاذة الطب النفسي، وصف مرض الوسواس القهري بأنه نوع من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق.

وأوضحت "ياسر"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتميز هذا المرض بأفكار ومخاوف غير منطقية (وسواسية) تؤدي إلى تكرار بعض التصرفات إجباريًا مما يعوق الحياة اليومية.

المرضى قد يكونوا على وعى

ونوهت أستاذة الطب االنفسي إلى أنه في بعض الأحيان يكون الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري وأعين لحقيقة أن تصرفاتهم الوسواسية غير منطقية ويحاولون تجاهلها أو تغييرها، لكن هذه المحاولات تزيد الشعور بالضيق والقلق، لذلك تعتبر هذه التصرفات بالنسبة إليهم إلزامية للتخفيف من الشعور بالضيق.

الأسباب غير معرفة

وأكدت الدكتورة منة ياسر، أن الأسباب التي تؤدي للإصابة بهذا المرض غير معروفة ولكن هناك بعض النظريات التي تسند الأمر إلى عوامل بيولوجية بسبب تغير كميائي في أداء الدماغ أو بسبب عدوى بيئية أو عوامل وراثية وجينية.

الأعراض مختلفة

وعن أعراض مرض الوسواس القهري تؤكد أساتذة الطب النفسي أن أعراضه تتفاوت من الأفكار المزعجة للتصرفات القهرية.

وأشارت إلى أن الأمر يختلف من شخص لآخر، لافتة إلى أن من أعراضه الخوف من الاتساخ أو التلوث أو الخوف من الغاصبة بالامراض والخوف من التسبب بالضرر لنفسه وللآخرين والخوف من الأخطاء.

الخوف من الإحراج أو من الفشل والتورط بسلوك غير لائق على الملأ.

وعن مظاهر هذا المرض

تقول "منه" إن من أعراضه مثلا تكرار الوضوء والصلاة والاستحمام أكثر من مرة، أو غسل اليدين بشكل متكرر، والامتناع عن مصافحة الآخرين أو ملامسة مقبض الباب.