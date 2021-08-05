الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الوزراء» ينعى حسب الله الكفراوى: من أعلام ورموز الهندسة المدنية

حسب الله الكفراوي
حسب الله الكفراوي

نعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد مجلس الوزراء أنه فقد اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية في مصر، والذي كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

وتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازي والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها. 

وكان قد توفي المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، صباح اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وولد حسب الله الكفراوي في 22 نوفمبر 1930 في محافظة دمياط وهو سياسي ووزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمحافظ الأسبق لمحافظة دمياط.

والكفراوي أشهر وزير في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث أنشأ مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: (السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، مراقيا) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة وقد بدأها جميعا في وقت واحد، بالإضافة إلى ست مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء، كان من المفترض أن تأوي مدينة السادات كل وزارات الدولة لتخفيف العبء عن القاهرة.

شغل الكفراوي  مناصب عدة منها وزارة الإسكان لمدة 16 عامًا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، كما عين محافظا لدمياط في نوفمبر عام 1976، وتقلد منصب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980.

كما انتخب نقيبا للمهندسين العام 1991، ووصفه البعض بلقب "أبوالمدن الجديدة"، لإشرافه على تنفيذ الجيل الأول لعدد من المدن الجديدة، أبرزها: “6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة، ومراقيا”.

كان عضو مجلس إدارة ومدير مشروعات وزارة الكهرباء (1967-1973)، ونائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير منطقة القناة (1974-1975)، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القناة (1975-1976)، ونائب وزير شؤون التعمير برئاسة مجلس الوزراء.

وتخرج الكفراوي فى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1950، بدرجة بكالوريوس الهندسة قسم مدني.

بدأ حسب الله الكفراوي في إنشاء ميناء دمياط الجديدة بعمائرها ومرافقها الحديثة ومنطقتها الصناعية، وافتتح الميناء رسميا يوم 26 يوليو العام 1986، كما بدأ في إنشاء ميناء الدخيلة في محافظة الإسكندرية، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان.

وأسس بنك التعمير والإسكان في العام 1978 بهدف تمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية للشباب، الذي أثمر عن بناء مليوني وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

أحداث مجلس الوزراء مجلس الوزراء وفاة حسب الله الكفراوي حسب الله الكفراوي وزير التعمير والاسكان

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