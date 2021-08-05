الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تبدأ تدريب أعضائها الجدد وفق برنامج سياسى مكثف

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، برنامجًا تدريبيا سياسيًا مكثفًا لأعضائها الجدد.

وقسمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأعضاء المستهدفين بالتدريب إلى 3 مجموعات يحضرون تدريبا يستمر قرابة الشهر.

 تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتستهدف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من هذا التدريب تعريف الأعضاء الجدد بطبيعة العمل والهيكل التنظيمي داخل التنسيقية، وتثقيفهم في مجال مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم الدستورية، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر سياسية مؤهلة ومدربة على مستوى عال.

 تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 

 « تنسيقية الأحزاب » تنظم غرفة نقاشية عبر كلوب هاوس بعنوان «خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول»

 على صعيد آخر، تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق «كلوب هاوس» اليوم الخميس الساعة الثامنة مساء بعنوان خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول وذلك ليكون نقاش مفتوح مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الأعمال، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والأستاذ لؤي الشواربي، مستثمر ملائكي ومؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة بشر سوفت" والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام والمهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين برنامج ا تدريبيا الأعضاء الهيكل التنظيمي التنسيقية الحقوق السياسية كوادر سياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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