خبيرة صناعات زراعية: «سايلو فودز» تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع بجودة عالية

أكدت خبيرة الصناعات الزراعية ورائدة الزراعات غير التقليدية الدكتورة شكرية المراكشي، على الأهمية الاستراتيجية للمدينة الصناعية "سايلو فودز" التي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخراً على مساحة 136 ألف فدان، موضحة أن هذه المدينة "سايلو فودز" حلم طال انتظاره لدى المصريين، والذين يعانون منذ سنوات من مشكلات الوجبات المدرسية لأبنائهم لأنها كانت تؤثر على صحتهم.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية

وقالت المراكشي، في بيان لها، إن "سايلو فودز" - بخلاف أهميتها الكبرى نحو تعزيز قدرات الدولة المصرية في مجال الصناعات الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وتوفيرها لمنتجات ذات جودة عالية، تساهم في رفع القدرة التنافسية للسلع المصرية من خلال تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية - تهدف “سايلو فودز” إلى تحسين جودة الغذاء، لبعض شرائح المجتمع، وعلى رأسها طلاب المدارس، حيث ستعمل المدينة الجديدة على إنتاج وجبات غذائية للأطفال بالمدارس تحتوي على مكونات سليمة وصحية للتخلص من جميع المشكلات الصحية لديهم.

تحسين جودة الغذاء للأطفال

وأضافت خبيرة الصناعات الزراعية أن ما يعزز من القيمة الاستراتيجية لهذه المدينة الصناعية المتكاملة “سايلو فودز” أن مصر لديها 13 مليون طفل يعانون من مشكلات غذائية، وفقا لما قالته وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، مؤكدة أن 4 ملايين طفل فى مصر يعانون السمنة و8 ملايين طفل يعانون من الانيميا، و1.3 مليون طفل يعانون من التقزم.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية عندما بدأت في تدشين حملة ١٠٠ مليون صحة، واجهت عدد من الأزمات أبرزها أمراض سوء التغذية لدى الأطفال في المدارس، ولذلك وضعت الدولة خطة متوازنة للقضاء على تلك الأمراض التي تستهدف صحة أطفالنا من خلال مجمع "سايلو فودز" لإنتاج وجبات مدرسية للطلاب تتميز بجودتها الغذائية السليمة والصحية.

ونوهت المراكشي، بأن تحسين جودة الغذاء للأطفال يعود بالنفع بطريقة مباشرة على جودة التعليم، نظرا لأن أمراض سوء التغذية التي يعاني منها عدد كبير من الأطفال في المدارس المصرية، تعمل على التأثير بشكل سلبي على تركيزه ومستواه التعليمي.

توفير فرص عمل للآلاف

واستطردت خبيرة الصناعات الزراعية أن تحسين جودة الغذاء أيضا من خلال المدينة الصناعية "سايلو فودز" يهدف إلى تخفيف العبء عن القطاع الطبي في مصر، نظرا لارتفاع التكلفة العلاجية لأمراض سوء التغذية.

وأضافت أن من أهم ميزات إنشاء مجمع صناعي متكامل مثل " سايلو فودز" هو توفير فرص عمل للآلاف من الشباب المصري، والعمل على توفير العملة الصعبة التي كانت تستخدم في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج، فضلا عن مساهمتها في انخفاض أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وإنعاش الاقتصاد المصري من خلال زيادة عمليات الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال من الدول الأجنبية.