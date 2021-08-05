الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مفيد لتقدير الذات.. لماذا يجب أن تسمح لأطفالك بأن يضعوا المكياج؟

أطفالك بأن يضعوا
أطفالك بأن يضعوا المكياج

يعد جزء من الطفولة الصحية تجريب لعب الكبار، ويعني هذا ارتداء ملابس الوالدين أو محاولة وضع أحمر شفاه من وغمس القليل من ظلال العيون هنا وهناك.

لا يزال استخدام الأطفال الصغار والمراهقين للمكياج موضوعًا مثيرًا للجدل، ونوضح في التقرير التالي: لماذا من المقبول والمهم السماح للأطفال باستكشاف مستحضرات التجميل في مثل هذه السن المبكرة.

يمكن أن يكون المكياج مفيدًا

ووفقًا لموقع برايت فقد أثبتت أحد الدراسات أن ما يقارب من 42٪ - 56٪ من المراهقين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما استخدموا منتجات التجميل ليجعلوا أنفسهم أكثر ثقة، يقول أحد الأساتذة إنه من الجيد للأطفال أن يشاركوا في التعبير عن الذات ويفخروا بأجسادهم لأنه يسمح لهم بتطوير هوياتهم الخاصة.

ومع ذلك من المهم للوالدين تعليم الأطفال أن المكياج هو مجرد شكل من أشكال اللعب أو وسيلة لتحسين مظهر المرء،  لا ينبغي معاملته كمعيار لتقدير الذات.

أطفالك بأن يضعوا المكياج

يقول معظم الناس إن المكياج غير مناسب للأطفال لأنه مرتبط بالإغراء وعلينا حماية براءتهم، لكن التعبير عن الذات من خلال مستحضرات التجميل ليس خطأ بطبيعته، لكن الافتراضات التي يمتلكها المجتمع والكبار هي التي تسبب هذه الانطباعات السلبية، وبالتالي فإن مكياج الأطفال ليس سيئًا في الأساس  بل إن الصور النمطية لدى البالغين يمكن أن تكون ضارة.

وفقًا للخبراء من الممكن القيام  بورش عمل مكياج الأطفال، فإن هذه الأحداث تسمح للصبيان والفتيات الصغار باللعب ورسم أنماط  وألوان على وجوههم، هذه أنشطة بريئة تشجعهم على التعبير عن أنفسهم.

أطفالك بأن يضعوا المكياج

واستخدام الأطفال للمكياج يوفر لهم معرفة مبكرة عن مستحضرات التجميل بتثقيفهم على الفور حول المنتجات المناسبة لأعمارهم والآمنة لبشرتهم من المهم  تعليمهم عن النظافة الصحيحة للوجه مثل استخدام أدوات المكياج الخاصة بهم وغسل وجوههم كل يوم.

استكشاف الأطفال للمكياج أمر لا مفر منه

في دراسة وجدت أن ما بين 30٪ إلى 54٪ في المئة من الأمريكيين استخدموا الماكياج في سن من ١٢ إلي ١٤ عاما.

ووفقًا للخبراء يتعرض الأطفال بانتظام لهذه المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا عامل رئيسي لتزايد استخدام المكياج بين الأطفال في المرحلة اللاحقة من الحياة عندما يصبحوا شباب.

من خلال الاعتراف باهتمامهم وإجراء مناقشة مفتوحة حوله ، يمكن للوالدين وضع حدود وإرشادهم بشكل صحيح حول عادات الجمال الصحية و هذا مفيد أكثر من ترك الأطفال يقومون بذلك وراء ظهور الكبار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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