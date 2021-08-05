الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عيادة متنقلة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بالسويس

عيادة متنقلة للاكتشاف
عيادة متنقلة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

يستقبل شارع الشهداء بالسويس، مساء الخميس، حافلتين أحدهما عيادة متنقلة، للكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى العاشرة مساءً والآخر أتوبيس التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الحادية عشر مساء.

وتستقر العيادة المتنقلة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى مساء اليوم بشارع الشهداء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن العيادة المتنقلة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي تجري الكشف على السيدات حتى العاشرة من مساء اليوم بشارع الشهداء بحي السويس.

أضاف مدير صحة السويس أن فعالية اليوم تهدف لتقديم خدمات المبادرة للسيدات وتوعيتهن بالطرق السليمة للفحص الذاتى وأهميته للوقاية من الأمراض السرطانية وذلك من خلال فريق من الرائدات بقيادة إنچى فؤاد مشرفة الرائدات ومنسق مبادرة دعم صحة المرأة.

وتستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن الثامنة عشر عاماً و يتم الكشف عن طريق فريق طبي مدرب وتتم الإحالة لطبيب جراح متخصص حال وجود أي اشتباه لاستكمال الفحوصات من خلال أجهزة السونار والماموجرام.

يأتي ذلك فى إطار استمرار العمل بمبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة المرأة، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائي والرعاية الاساسية ومسئول المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

اجراءات التسجيل منظومة التأمين الصحي الشامل السويس الاكتشاف المبكر سرطان الثدي

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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