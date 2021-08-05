نائبة التنسيقية تشهد مراسم تتويج أبطال الملاكمة بأولمبياد طوكيو

عهدت اللجنة الأولمبية الدولية للأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، والنائبة آية مدني، عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمر تقليد أبطال الملاكمة رجال وزن الوسط (63-69kg) الفائزين في أولمبياد طوكيو، حيث حصلت كوبا على الذهبية وإنجلترا على الفضية وتقاسمت كل من أيرلندا واللجنة الأولمبية الروسية البرونزية.

مراسم تتويج أبطال الملاكمة بأولمبياد طوكيو

كما قامت النائبة آية مدني والياباني "واتانابي" رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، بتكريم أبطال الملاكمة سيدات وزن الريشة (54-57kg)، وقد حصلت اليابان على الميدالية الذهبية والفلبين على الفضية.

الجدير بالذكر أن النائبة آية مدني، كانت قد تم اختيارها ضمن أعضاء اللجنة الخماسية للإشراف على رياضة الملاكمة بأولمبياد طوكيو بعد حل الاتحاد الدولي للعبة.

مراسم تتويج أبطال الملاكمة بأولمبياد طوكيو

ويعتبر ظهور آية مدني على منصات التتويج بأولمبياد طوكيو 2020 ضمن كبار مسئولي الرياضة الدولية والمكلفين بتقليد أبطال الأولمبياد، شرف كبير وسبق جديد لمصر يستحق التفاخر به.

وكانت النائبة آية مدني، قد أعربت عن تمنيها أن تنال شرف تقليد أبطالنا المصريين بالميدالية الأوليمبية في أي من الألعاب في المستقبل القريب.

مراسم تتويج أبطال الملاكمة بأولمبياد طوكيو

وشغلت آية مدني العديد من المناصب الرياضية الدولية الهامة على رأسها عضوية لجنتي اللاعبين والتطوير الرياضي باللجنة الأولمبية الدولية، لمدة جاوزت 4 سنوات، إلى جانب توليها منصب رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ومثلت مصر خلالها التمثيل المشرف لتنال لقب سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

كما أنه تم اختيارها ضمن أعضاء اللجنة الخماسية للإشراف على رياضة الملاكمة بالأولمبياد بعد حل الاتحاد الدولي للعبة.

وبذلت آية مدني جهود كبيرة منذ توليها هذه المناصب الدولية حيث حاربت العنصرية بجميع أشكالها واعتبرت أنها لا تقتصر على اللون فقط وإنما في الدين والعرق والنوع وغير ذلك، وتصدت للتحديات التي واجهتها بعد ارتداءها الحجاب فكانت مثال يحتذى به لكل اللاعبات المسلمات، إلى جانب أنها رفضت التمييز بين الرجل والمرأة في كافة الألعاب الرياضية.