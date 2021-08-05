الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: 69% من الألمان يؤيدون فرض قيود على رافضي التطعيم ضد كورونا

كورونا في المانيا
كورونا في المانيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في برلين اليوم الخميس أن غالبية كبيرة من الألمان يؤيدون فرض قيود خاصة على رافضي أخذ تطعيم كورونا.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا لقياس الرأي لصالح محطة (آر تي إل) التلفزيونية، فإن 69% من الألمان يرون أن هذه الخطوة صحيحة، مقابل 28% رأوا أنها خطوة غير صحيحة.

وأوضحت النتائج أن 55% ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن من الصواب قصر دخول المطاعم ودور السينما والمسرح والأماكن الترفيهية الأخرى على من حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد19-، فيما رفض هذا الرأي 41%.

وأُجْرِيَ الاستطلاع أمس الأربعاء وشمل 1009 شخص.

يذكر أن المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات يعتزمون إجراء مشاورات يوم الثلاثاء المقبل حول سياسة كورونا للخريف والشتاء، وهناك خلاف حول فكرة رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر الداعية إلى أن يتم في حال ارتفاع أعداد الإصابات فرض قيود معينة على غير المطعمين دون غيرهم.

 

برلين الالمان تطعيم كورونا كورونا ميركل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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