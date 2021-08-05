الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: البحث عن مصادر مائية جديدةً وتحلية مياه البحر بمناطق المشروعات الزراعية

مناطق المشروعات الزراعية
مناطق المشروعات الزراعية

قال الدكتور على إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسع الأفقي يهدف به البحث عن مصادر مائية جديدةً لزيادة مصادر المياه والاستفادة منها في تحلية مياه البحر والمياه شبه المالحة والاهتمام بذلك مع المياه الجوفية في مناطق المشروعات الزراعية ذات نوعية المياه المالحة طبقا لتصنيف الزراعة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي بعد المعالجة.

وأضاف إسماعيل أن ما تقوم به الدولة حاليا يدعو إلى التفاؤل كما أن القدرة على حصاد مياه الأمطار (الساحل الشمالى من العريش لمرسى مطروح مع تطبيق مفهوم الرى التكميلى) ربما يساعد في تعزيز وتوفير موارد مائية جديدة تساعد في استكمال منظومة التنمية الزراعية واستدامتها، وقد تتطور معها الزراعات على المياه المالحة لإنتاج الوقود الحيوي من السيكرونيا والمنجروف والطحالب البحرية.

وأوضح إسماعيل، أن الأمر أصبح مهم وملح أن تتغير معه المفاهيم القديمة في إدارة منظومة المياه وخاصة في القطاع الزراعي الديناميكي مع وجود مؤسسات بحثية قادرة أن تساعد في تحقيق طفرة في التربية والمعاملات مع التغيرات المناخية للوصول بالأهداف القومية لتطوير منظومة الري الحقلي وزيادة مردود وحدة المساحة مع وحدة المياه وأعلى إنتاجية طبقا للمتغيرات الجديدة والمناطق المناخية للإقليم المصري وإعادة ربط مواعيد الزراعة والأصناف واحتياجاتها المائية بالواقع الجديد مع تطوير منظومة الري الحقلي.

وطالب إسماعيل الاهتمام باستنباط الأصناف قصيرة العمر مثل أصناف الأرز الجاف وقصير العمر والذرة الشامية وغيرها من الأصناف النباتية مع التثقيف ورفع الوعي الفني لدى المزارعين بالرى طبقا للمراحل الفسيولوجية للمحاصيل وتحديث دليل الاستهلاك المائى والاحتياجات المائية للمحاصيل على مستوى الجمهورية واستخدام مقللات النتح ومنظمات النمو التي تساعد على ترشيد استخدام المياه في منظومة متكاملة لتبطين قنوات الري للمراوي والمساقي والاستفادة من روابط مستخدمي المياه.

الزراعة البحث مصادر مائية جديدة وتحلية مياه البحر مناطق المشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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