الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الأمريكية» تعلن إجراء مباحثات مع أفغانستان لتسريع مفاوضات السلام

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله سبل تسريع مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة "طالبان" المتشددة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته على موقعها الإلكتروني: "تحدث وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية لتأكيد التزام الولايات المتحدة بالسعي إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة تنهي الحرب في أفغانستان".

وأضاف البيان: "ناقشا سبل تسريع مفاوضات السلام وتحقيق تسوية سياسية شاملة، تحترم حقوق جميع الأفغان، بما في ذلك النساء والأقليات، وتسمح للشعب الأفغاني بأن يكون له رأي في اختيار قادته، ويمنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وتابع البيان: "استنكر الطرفان استمرار هجمات طالبان والخسائر في أرواح الأبرياء وتشريد السكان المدنيين، وأكدا ضرورة الإدانة الدولية الواسعة النطاق لهذه الهجمات"، متعهدين "بالبقاء على اتصال وثيق في المستقبل".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي مفاوضات السلام الولايات المتحدة أفغانستان

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