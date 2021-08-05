الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الليبية: نسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي مُنظم

الدبيبة
الدبيبة

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، إن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي مُنظم يحمل شعار "كلنا فداء للوطن"، تكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار.

ووفقا لما ذكرته بوابة "الوسط" الليبية، اليوم الخميس، فقد أجرى الدبيبة إلى جانب وزير الداخلية اللواء خالد مازن ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية للوقوف على احتياجاتها، ولقاء عدد من القادة العسكريين بها.

وأعرب رئيس الحكومة في كلمة أمام الجنود، عن فخره واعتزازه بالعناصر الشابة التي يملؤها التفاؤل والعزة والكرامة والتي تحمل قلوب عامرة بحب الوطن.

وأكد دعم بناء جيش قوي مُنظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، مشددا على أن أمن واستقرار ليبيا هدف غال، ولن يسمح لأحد بالعبث به أبدا.

وقد أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، توجيهات جديدة لوزراء الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب.

وجاءت التعليمات بخصوص ضرورة عقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة.

وذكرت الحكومة الليبية أن التوجيهات الجديدة هدفها البناء على مخرجات عمل الوزارات، واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.

الدبيبة طرابلس ليبيا الحكومة الليبية الوزارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

تاج الدين: مصر تعاقدت على 25 مليون جرعة من لقاح كورونا «جونسون آند جونسون»

تشييع جثمان حسب الله الكفراوى غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد فى جنوب لبنان

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006