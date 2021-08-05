الحكومة الليبية: نسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي مُنظم

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، إن حكومته تسعى لبناء دولة مدنية بجيش حقيقي مُنظم يحمل شعار "كلنا فداء للوطن"، تكون فيه سلامة وأمن المواطن فوق كل اعتبار.

ووفقا لما ذكرته بوابة "الوسط" الليبية، اليوم الخميس، فقد أجرى الدبيبة إلى جانب وزير الداخلية اللواء خالد مازن ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، جولة تفقدية لمقر منطقة طرابلس العسكرية للوقوف على احتياجاتها، ولقاء عدد من القادة العسكريين بها.

وأعرب رئيس الحكومة في كلمة أمام الجنود، عن فخره واعتزازه بالعناصر الشابة التي يملؤها التفاؤل والعزة والكرامة والتي تحمل قلوب عامرة بحب الوطن.

وأكد دعم بناء جيش قوي مُنظم، إلى جانب بناء الدولة الحديثة التي توفر سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، مشددا على أن أمن واستقرار ليبيا هدف غال، ولن يسمح لأحد بالعبث به أبدا.

وقد أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، توجيهات جديدة لوزراء الداخلية، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل، التعليم العالي، والشباب.

وجاءت التعليمات بخصوص ضرورة عقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم مع لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة.

وذكرت الحكومة الليبية أن التوجيهات الجديدة هدفها البناء على مخرجات عمل الوزارات، واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.