«عصافير للبيع».. فيلم جديد للمخرجة النوبية حفصة أمبركاب

انتهت المخرجة حفصة امبركاب من فيلمها القصير بعنوان "عصافير للبيع" مستوحى من أحداث حقيقية تحدث في مجتمعاتنا بشكل يومي عن زواج القاصرات والضرر الناجم عنه.

وعبرت “حفصة” عن تلك المعاناة بتفاصيلها من خلال الأغنية الرئيسية للفيلم مع لقطات تعبر عن كلمات الأغنية وأيضا مكملة لقصته الفيلم.

تم إنتاج فيلم "عصافير للبيع" بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، من خلال مؤسسة اتجاه وفريق زاد للفنون وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بطلة القصة والطاقم وراء الكاميرا هم متطوعين نواة، الذين عملوا تحت إشراف مخرج ومستشارين في صناعة الأفلام.

كما تم كتابة وتأليف الأغنية الرئيسية لفيلم "عصافير للبيع" في أحد ورش الشمندورة الموسيقية التابعة لأندية السكان، وكان عرض الفيلم الأول بفندق توليب المعادي.

جدير بالذكر أن المخرجة حفصة امبركاب لها العديد من الأفلام القصيرة التي صنعتها وأبرزهم فيلم "خيط حرير" و"ع الرف" وفيلم "حراس النيل" الذي حاز على جائزة أفضل إخراج بمهرجان أيكون ميديا بالجامعة الأمريكية بالقاهره وأنشأت كتيب للغة النوبية بثلاث لغات من خلال كوما وايدي.

وكانت حفصة أمبركاب، مؤسسة مبادرة اللغة النوبية، إن «اللغة النوبية جزء أصيل من تراثنا وهويتنا، ونحن متمسكون بها ونسعى للحفاظ عليها من الاندثار، وتعليمها لأبنائنا والأجانب وغير النوبيين، وأيضًا النوبيين، لتعريفهم ببعض المصطلحات النوبية القديمة التى بدأت تندثر، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة من خلال إجراء لقاءات مصورة مع الكبار، وإعداد أفلام وثائقية لتجميع أول قاموس نوبى يشمل الكلمات المصورة وترجمته إلى عدة لغات، أبرزها الإنجليزية والإسبانية».

وأوضحت «حفصة» أن المبادرة بدأت في أكتوبر الماضي، واستغرق إعداد الكتيب 3 أشهر وتضمن نحو 230 مفردة ومصطلحًا نوبيًا، ومن المنتظر أن يتبعه عدد من الكتيبات المماثلة التي تحتوي على باقي مصطلحات التراث الشفهي النوبي، وقد بدأ أصحاب المبادرة في توزيع الكتيب على المنشآت السياحية ترويجًا للسياحة وتعريفًا بالتراث النوبي بشكل أكبر.