القوات المسلحة العراقية تعتقل قيادي «داعشي» شمالي بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي بغداد.

وقال رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس - إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال عملية نوعية، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القبض على أحد قيادات عصابات داعـش في ما تسمى (ولاية شمالي بغداد) والذي عمل بمناصب عدة منها ناقل للإرهابيين الانتحاريين وآمر مفرزة أمنية".

وأضاف أن المعتقل اعترف أثناء التحقيق بوجود مخازن للعتاد في قضاء الطارمية تم العثور عليها من قبل عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بدلالته.

جدير بالذكر أنه قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إنه تم اعتقال 14 إرهابيًا في محافظات مختلفة من عموم البلاد.

وأضاف رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب وجهت بعد جهد نوعي ودقيق ضربة كبرى لبقايا تنظيم داعش الإرهابي بعد أن تمكنت من اعتقال 14 إرهابيًا بمحافظات مختلفة من العراق.

وأشار إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدًا أن اليد التي تحاول العبث بأمن العراق ستُقطع وأن داعش مهما بحث عن الملاذ الآمن لن يجده، فهؤلاء هُم دُعاة الخراب والفكر المتطرف وأن الوصول إليهم حتمي لا محالة.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن العراق نجح دبلوماسياً وسياسياً بانجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي.

وقال الحلبوسي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية ، إن "العراق يخطو واثقاً نحو تحقيق كامل قدراته واليوم ينجح دبلوماسياً وسياسياً بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي ضمن متطلبات المرحلة الجديدة ومقتضيات المصلحة الوطنية وتحقيق السيادة الناجزة وبناء عراق مقتدر".

وأضاف: "نبارك إنجاز رئيس مجلس الوزراء وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح".