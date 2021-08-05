الغضبان: مطار بورسعيد استقبل 8 رحالات منذ افتتاحه

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، الدكتور جورج بولس، رئيس مجلس إدارة شركة تى شورى تورز السياحية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة آخر مستجدات سير وانتظام الرحلات الداخلية عبر مطار بورسعيد بعد أن تم تشغيله فى ١٧ من يوليو الماضى.

وأعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أن مطار بورسعيد استقبل عدد ٢ رحلة طيران (القاهرة - بورسعيد ) ، و٣ رحلات (بورسعيد - شرم الشيخ ) وعدد ٣ رحلات (بورسعيد - طابا) منذ بداية تشغيل مطار بورسعيد، لتنشيط رحلات السياحة الداخلية بين بورسعيد و القاهرة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية ببورسعيد وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتماشيا مع خطة المحافظة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية لتصبح فى مصاف المدن السياحية ومن منطلق التطور فى القطاع السياحى مؤخرا، لافتًا إلى أن إعادة تشغيل المطار خطوة هامة تحقق مطالب وتطلعات أبناء بورسعيد، موضحًا أن تشغيل المطار يحقق مصدر وعائد اقتصادي وشهد إقبالاً كبيرًا مع بداية تشغيله.

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة "تى شورى تورز" الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر، لافتًا إلى استمرار التعاون مع مطار بورسعيد لتقديم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى وعودة الرواج السياحى الداخلى لبورسعيد عبر المطار.

في شأن آخر، أعلن محافظ بورسعيد، اليوم، استمرار أعمال رصف الشوارع المحيطة بمبنى المرور الجديد بجنوب بورسعيد، لافتا ان الأعمال وصلت لمراحل متقدمة وقاربت على الانتهاء، وذلك بما يحقق الانسابية فى حركة السيارات والمواطنين، وتماشيًا مع أعمال التطوير بالطرق التى تتم فى كل الاتجاهات على أعلى مستوى بما يحقق نقلة نوعية فى منظومة الطرق، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية لأحياء بورسعيد، وشملت أعمال التطوير إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة.

أشار الغضبان إلى تواصل أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وجارى الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت.