الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«واثق في نفسه».. ماذا يكشف طالع برج مدرب الأهلي موسيماني؟

موسيماني
موسيماني

حالة من التألق والنشوة يعيشها المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مع النادي الأهلي، ففي وقت قصير استطاع أن يكسب قلوب جماهير الفريق الأحمر، وسطر اسمه ضمن أساطير التدريب بالقلعة الحمراء.

فقد استطاع موسيماني أن يحصد بطولتين دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى كأس السوبر، والدوري العام، كما حقق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كأس مصر، الأمر الذي جعله يدخل قلوب وعقول محبي النادي الأهلي.

وبعيدًا عن فنيات المدرب الجنوب أفريقي، يمكن لطالع برجه أن يتنبأ بحظوظ بيتسو موسيماني، مع القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

بيتسو موسيماني.. «فخر برج الأسد»

موسيماني

يحتفل مواليد برج الأسد هذه الأيام بعيد ميلادهم، حيث ينتمي المدرب الجنوب أفريقي لهذا البرج الناري، فهو من مواليد 26 يوليو عام 1964، حيث ينتمى لبرج الأسد، الذي يتمتع مواليده بالحيوية البالغة، وتحمل المسئولية، كما أنهم يميلون خوض التجارب والمغامرات.

 

ومن الصفات التي يشترك فيها مواليد برج الأسد، هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

 

كما يتمتع مواليد برج الأسد، بشخصية قيادية تهوى التحكم والسيطرة ويجيد أصحاب الأبراج النارية التواصل الجيد مع الآخرين نظرًا لشخصيتهم الاجتماعية التي تفضل البروز والظهور.

 

«حظوظ بيتسو موسيماني مع القلعة الحمراء»

موسيماني

وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، فمواليد برج الأسد يعيشون حالة من التوافق مع شركاء الحياة، هذا على الصعيد العاطفي.

أما عن الصعيد المهني، فالنجاح حليفهم خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، بالإضافة إلى أن هناك بعض من الثقة بالنفس قد تتسبب في بعض التعثرات التي تعرقل مسيرة النجاح.

الاهلى كاس مصر أفريقيا دورى ابطال افريقيا أبطال افريقيا مدرب الأهلى موسيمانى

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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