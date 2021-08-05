الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 30215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورنا في بريطانيا
كورنا في بريطانيا

أظهرت إحصاءات الحكومة أن بريطانيا سجلت 30215 إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الخميس، متجاوزة 30 ألف إصابة يومية لأول مرة في سبعة أيام.
كما سجلت 86 حالة وفاة جديدة خلال 28 يومًا من ثبوت الإصابة بالمرض، نزولا من 119 وفاة سُجلت، أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق.. ألغت المملكة المتحدة قيود الحجر الصحي عن المسافرين الوافدين من فرنسا، الذين تلقوا اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، وذلك بعد إجراء مراجعة جديدة لإجراءات السفر.

وقالت حكومة المملكة المتحدة، في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: إن التحديث المقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل، يضع فرنسا مجددا على اللائحة البرتقالية، وفق نظام التصنيف البريطاني.

وسمحت الحكومة البريطانية، شهر يوليو الماضي، للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما عدا فرنسا، الذين تلقوا اللقاح بدخول بريطانيا دون الحاجة للخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام عند الوصول.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

بريطانيا كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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