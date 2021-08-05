الرئيس السيسى يحيى منتخب اليد: «إنجازكم كبير وعزيمتكم جبارة.. شرفتمونا»

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، التحية للمنتخب الوطني لكرة اليد، الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدّموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة»

وأضاف: «إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي.. كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا».

منتخب مصر، أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزه على ألمانيا 31-26 في الدور ربع النهائي، الثلاثاء الماضي.

وما زالت الفرصة سانحة أمام المنتخب المصري، لحصد أول ميدالية أولمبية في تاريخه عندما يخوض مباراة تحديد المركز الثالث على الميدالية البرونزية بعد غد السبت.