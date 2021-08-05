الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: نقل السيارات الأجرة من الطريق الرئيسى إلى الموقف الجديد

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، دراسة تشغيل موقف شربين الجديد للقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية.

جاء ذلك خلال اجتماع "المحافظ" الذي عقده بحضور النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب والعميد هشام دياب مدير إدارة المرور بالدقهلية والعقيد دكتور عمرو الشربيني بإدارة المرور والمحاسب أحمد البندري مدير عام إدارة المواقف بالمحافظة والمحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين والمهندس عبدالسلام جابر وكيل وزارة الري بالدقهلية.

 الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ووجه "المحافظ " بسرعة نقل كل سيارات الأجرة من على الطريق الرئيسي لمدخل مدينة شربين إلى الموقف الجديد لتسهيل الحركة المرورية. 

ووجه "مختار" بضرورة تطبيق القانون بكل حسم مع المخالفين حفاظا علي المظهر الحضاري للمدينة.

 الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

وأشار "مختار" إلى أن نقل موقف شربين يأتي في إطار خطة المحافظة للقضاء علي كافة المواقف العشوائية بالمدن ونقلها الي مواقف جديدة بشكل حضاري لتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة وتسهيل حركة تنقل المواطنين اليومية.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية أيمن مختار شربين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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