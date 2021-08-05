«مياه المنوفية» تتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمركز أشمون

عقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا مع مسئولي حياة كريمة بمركز أشمون، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ومطابقتها مع الجدول الزمنى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد على سرعة إنجاز الأعمال وتحديد الأعمال بدقة سواء شبكات انحدار الصرف أو شبكات مياه الشرب وإنشاء محطة توسعات شما، وكذلك رفع كفاءة محطات المياه ومحطات الروافع ومحطات المعالجة بمركز أشمون.

ووجه بسرعة إنجاز وتشغيل الآبار الإرتوازية حتى يتم تحقيق كمية المياه المطلوبة لشبكات المياه وتذليل جميع المعوقات التي تعوق المشروعات المطلوب تنفيذها بالمركز.

وأكد أثناء الاجتماع أهمية متابعة الأعمال الجاري تنفيذها من قبل المهندسين المسئولين وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال وفقا للخطة الزمنية الموضوعة وأنه سيتم بذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطن المنوفى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تستهدف تطوير 81 قرية ريفية بنطاق مركزي الشهداء وأشمون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

وعلى صعيد آخر منفصل أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات خلال شهر أغسطس الجاري.



وأكد رئيس الشركة، التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة عن أنه فى حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب على رقم 01220906668، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية اللازمة طبقاً للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.