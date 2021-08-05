434 وفاة و38674 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 434 حالة وفاة و38674 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل حصيلة قياسية للإصابات في اليوم السابق بلغت 39357 إصابة.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 4 ملايين و57 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 92628.

وذكرت أن 6170 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و 467 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

وشهدت إيران في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.