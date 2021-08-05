الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تهتم بتعزيز العلاقات متعددة الأطراف مع مصر

سفير روسيا بالقاهرة
سفير روسيا بالقاهرة

أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا لدى القاهرة، اليوم الخميس، أن هناك تعاون بين مصر وروسيا حول القضايا الإقليمية المهمة منها الملف الليبي، لافتا إلى أن موسكو تواصل التعاون في مسألة الانسحاب السريع لجميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا.

وقال السفير إن القضية الفلسطينية في قلوب المصريين وتؤيد روسيا مثل مصر، قرارًا يستند إلى إطار قانوني دولي معترف به وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية، مضيفا أن التصعيد الآخير في مايو الماضي جعل العالم كله يجتمع مرة أخرى، بفضل جهود القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بخطوات نشطة لبدء عملية التفاوض، وتواصل مصر وروسيا العمل جنبًا إلى جنب في هذا الاتجاه.

وفي سياق متصل، أعرب السفير الروسي عن خالص امتنانه لسلطات جمهورية العراق على مساعدتها الكبيرة في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة ودول رابطة الدول المستقلة على مرحلتين في 26 مايو و10 يونيو عبر الأراضي المصرية، ما مجموعه 176 شخصًا من الأزمة الإنسانية، معظمهم من النساء والأطفال.

واختتم السفير بيانه قائلا إن روسيا تهتم بشدة بتعزيز العلاقات متعددة الأطراف مع مصر بما يخدم التنمية المتبادلة، من أجل الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي، وهذا يتماشى مع التحديات التي يفرضها كلا البلدين والمصالح طويلة الأمد للشعبين، مضيفا أنه لا يساور موسكو أي شك في أن البلدين قادرين على تنفيذها وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل بروح الصداقة التقليدية والتفاهم والاحترام المتبادلين.

مصر روسيا العراق ليبيا فلسطين مطار القاهرة الدولي قطاع غزة القضية الفلسطينية الملف الليبي القضايا الإقليمية وقف إطلاق النار

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الفقراء وقميص عثمان

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