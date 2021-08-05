الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار غزيرة على سواحل البحر الأحمر وجنوب الصعيد

أمطار
أمطار

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

كما كشفت النماذج عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد، اليوم الخميس، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية 

من جانبها قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تقدير كميات المياه القادمة من أعالي النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل.

وأوضحت رئيس القطاع، أن نموذج التنبؤ يتم تشغيله لمدة 6 أيام يوميا، حيث يعتمد النموذج اعتمادا أساسيا على حالة الجو الآن لأنها تعتبر نواة التنبؤ، لذا فمن الوارد جدا أن تتغير نتائج التنبؤات تغيرات طفيفة لنفس الأيام المتنبأ بها. 

كما تعد الأمطار بمثابة افتتاحية مبكرة للأمطار في إثيوبيا، بالإضافة إلى أن الإيراد السنوي لنهر النيل من كمية الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبية على مدار الموسم الرئيسي بداية من يوليو الماضى وحتى سبتمبر يمثل 85% من إيراد النيل، كما يتضح الإيراد النهائي في نهاية سبتمبر المقبل، لأن شدة الأمطار قد تتغير من شهر إلى آخر، إلا أن هناك شواهد تبشر ببدء الأمطار الغزيرة على بحيرة فيكتوريا وإرتفاع معدلات الفيضان المقبل. 

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.

وزارة البحر الاحمر جنوب الوجه البحري النيل الرى الامطار السواحل الشمالية

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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