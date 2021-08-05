طبيب يسلم نفسه للشرطة خوفًا من بطش زملائه

سلّم المتهم "حازم.س"، طبيب الأسنان، الملقب بمستريح طنطا الجديد نفسه لمباحث قسم ثان طنطا بالغربية، الخميس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من 25 طبيب أسنان تحت مزاعم تجهيز عيادتهم بأسعار مخفضة.

كان ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا بالتنسيق مع ضباط الأموال العامة أجروا عمليات تكثيف أمني موسع لضبط المتهم، ما دفعه في النهاية لتسليم نفسه.

وظهر المتهم للأجهزة الأمنية بملامح متغيرة حيث قام بحلق شعر الرأس واللحية والشارب، خوفًا من ضحاياه زملائه أطباء الأسنان وتعرضه للإيذاء.

وحرر مجموعة من أطباء الأسنان بطنطا محضرا يحمل رقم 21040 إدارى قسم ثان طنطا يتهمون زميل لهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تجهيزات طبية للعيادات بأسعار مخفضة.

أكد مقدمو البلاغ أن الطبيب يدعي "حازم.س"، 31 عامًا، طبيب أسنان، دفعة 2013 وقام بالنصب علي أكثر من 25 طبيب أسنان واعضاء هيئة تدريس وأصحاب شركات مستزمات طبية وقام بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنية وتهرب من سدد المبالغ المالية ولم يوفي بوعدة وقام بالهروب منذ 3 أيام.