بعد وفاته.. لماذا لُقب حسب الله الكفراوي بـ«أبو المدن الجديدة»؟

توفي اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس، حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وكتب عبد العزيز الكفراوي نجل حسب الله الكفراوي، على صفحته الشخصية على فيسبوك: "توفي الي رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي..... أوصيكم بالدعاء".

لقب حسب الله الكفراوى بـ« أبو المدن الجديدة»، وذلك بعدما عمل على مشروعات الجيل الأول والتى وصلت عددها إلى 17 مشروعا من المدن الجديدة منها: (السادات ، العاشر من رمضان ، 15 مايو ، 6 أكتوبر ، دمياط الجديدة ، مراقيا) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة وقد بدأها جميعاً في وقت واحد.

كما قام بعمل 6 مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء، كان من المفترض أن تأوى مدينة السادات كل وزارات الدولة لتخفيف العبء عن القاهرة.

قام حسب الله الكفراوى بإنشاء مدينة دمياط الجديدة بعمائرها ومرافقها الحديثة ومنطقتها الصناعية، وافتتح الميناء رسمياً يوم 26 يوليو العام 1986، كما بدأ في إنشاء ميناء الدخيلة في محافظة الإسكندرية، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان.

وأسس بنك التعمير والإسكان في العام 1978 بهدف تمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية للشباب، الذي أثمر بناء مليوني وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

وُلد حسب الله الكفراوي وشهرته "أبو المدن الجديدة" في 22 نوفمبر 1930م في محافظة دمياط بـمصر، هو سياسي مصري ووزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمحافظ الأسبق لمحافظة دمياط في مصر.

وحصل حسب الله الكفراوي على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.

فى تصريحات صحفية له العام الماضي 2020 كان حسب الله متابع لما يحدث فى الاسكان وقال عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى أنه يبذل جهدا كبيرا منذ توليه رئاسة الوزراء، وأنه يقوم بعمل مهم في الجزء الخاص بالإسكان والتعمير.