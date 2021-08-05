الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اجتماع لجنة الشباب في إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع، الخميس، الأب يوحنا معطي، مسؤول الشباب الإيبارشي بالكنيسة الكاثوليكية مع ممثلي الكنائس من الإيبارشية بمقر المطرانية في الاجتماع الأول والتمهيدي للجنة الإيبارشية للشباب وتنسيق وترتيب اللجان الفرعيه لها مع تحديد دور كل منها.

في السياق، تم عرض بعض المقترحات للأنشطة الشبابية الكاثوليكية ما تبقي في الفترة الصيفية لخدمة جميع الشباب الإيبارشي والعمل علي تنفيذها بطرق شبابية وفعالة في اقرب وقت ممكن.

وتستكمل اللجنة أعمالها خلال الفترة القادمة باقرب وقت باجتماع اخر لاتخاذ اللازم من الأعمال المكلفة به.

من جهته، تستعد الكنائس المسيحية، لبدء صوم السيدة العذراء مريم في 7 أغسطس التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

صومًا من الدرجة الثانية

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط،  ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وصوم السيدة العذراء هو الصوم الذي صامه الرسل أنفسهم فعندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند، فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا جسدها، فإبتدأ يروي لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي.

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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