الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأمريكي لدى العراق يؤكد دعم بلاده للعملية الديمقراطية في بغداد

الكاظمي والسفير الامريكي
الكاظمي والسفير الامريكي

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، والسفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، اليوم الخميس، ثلاث  قضايا بينها ملف الانتخابات النيابية المبكرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان،  أن "رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، استقبل السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر".

وأضاف البيان، أن "اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف الانتخابات النيابية المبكرة، فضلاً عن أهمية مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين ودعم العراق في تحقيق التنمية والاستقرار، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السفير الأمريكي، خلال اللقاء، "دعمَ بلاده للعملية الديمقراطية في العراق، وإجراء الانتخابات  النيابية المبكرة القادمة". 

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد خلال لقائه نظيره العراقي، فؤاد حسين، في العاصمة واشنطن، العمل مع الكونجرس لتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون دولار، لمساعدة مفوضية الانتخابات العراقية خلال الانتخابات المقبلة، وتقديم المشورة والتدريب، وتشجيع الشعب العراقي على المشاركة في الانتخابات، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من ضغوط داخلية ووضع أمني هش قبيل انتخابات نيابية مبكرة، حيث توجه في يوليو الماضي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، آملاً في الحصول على موعد رسمي لجدول زمني للانسحاب الأمريكي من البلاد.

 

العراق البرلمان الشعب العراقي نواب العراق الديمقراطية

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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