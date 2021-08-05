جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك، من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناء على الإخبارية المقدمة من السيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وأسامة سعد بالأمن الجمركى بالاشتباه فى محاولة شركة م . د . وتطبيق الإعفاء الجمركى بمستندات غير صحيحة لمشمول بيان جمركى عبارة عن ١٠٨ طرد عبارة عن مواد أولية مستلزمات إنتاج والمعاينة الفعلية تبين عدم تطبيق اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وتم تحصيل ضريبة الوارد بإجمالي 31215 جنيها.

وفى المحاولة الثانية حاولت راكبة أردنية الجنسية قادمة على العبارة عمان تهريب مبلغ من النقد الأجنبى وتم تفتيشها عن طريق الشرطية المنوطة بتفتيش السيدات أفقرت بوجود مبلغ 15000 دينار أردني حول جسمها أسفل الملابس ومع التفتيش الفعلي وعد النقود تبين أن المبلغ 31070 دينار أردني.

وفى المحاولة الثالثة وفى جمرك الصادر وبناء على الإخبارية المقدمة من السيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وأسامة سعد بالأمن الجمركى بالاشتباه فى قيام السائق م . خ . ح أردني الجنسية تهريب أصناف مخالفة فى السيارة رقم 40283/60 مغادرة إلى الأردن ومحمل على السيارة رمان طازج.

وبتفتيش جسم السيارة تم العثور على 35 لغة سوداء وبكل لفة 10 شرائط وبكل شريط 6 أقراص بما يعادل 3500 قرص مرقوم عليها Vega .Extra 130 مخبأة داخل تابلوه الكابينة أسفل عداد السرعة وأسفل ساعة الكابينة.

وبلغت التعويضات المستحقة 70000 جنيه.

واشترك فى الضبط أحمد دياب ومصطفى مهدي ومصطفى الجالي مديرى الوارد وعمر عبد النور مدير صالة التفتيش وأحمد فيصل وقاسم لملوم وأحمد منصور مأمورى التفتيش.

قرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.