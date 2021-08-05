أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى يوليو الماضى

نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر يوليو، تنفيذا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لدى كافة فئات المجتمع، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى لرفع معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

ونظم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة القاهرة بكافة أجهزتها التنفذية ومديرية الأمن للوقوف على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة وعرض عدد من الأزمات ببعض المحافظات خلال المرحلة السابقة، لتنمية مهارات الأجهزة التنفذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والأستخدام الأمثل لموارد المحافظة، بحضور عدد من طلاب جامعة (عين شمس).

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري زيارة لعدد من طلاب الجامعات للمشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب بواسطة مديري التربية العسكرية للجامعات الحكومية المصرية، بواقع زيارة يومياً طوال فترة إقامه المعرض إيمانا من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات وتنمية الوعى الثقافى داخل المجتمع الجامعي.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري

وفى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي، تم عقد العديد من دورات التربية العسكرية لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة على المنصات الإلكترونية للجامعات نظراً لظروف جائحة كورونا، وحرصاًعلى صحة وسلامة الطلاب وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الطلاب والنهوض بالانضباط الذاتي لديهم.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري

وحصل 79185 طالبا على دورة التربية العسكرية بنجاح، حيث تعتبر مادة التربية العسكرية من المواد الأساسية التى لها دور فعال في ترسيخ مبدأ المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الجيل الجديد ولتعزيز قدرته على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية الحاليه كما تم تطوير المحتوى الدراسى وطريقة التدريس بما يتناسب مع المستوى العلمي المعرفي للطلبة من خلال تدريس موضوعات تتعلق بالتوعية القومية والتاريخ العسكري والتهديدات المؤثرة على الأمن القومي والشائعات والحروب غير النمطية ومكانة الشهيد ودور القوات المسلحة في التنمية الشاملة.

وعرفاناً بتضحيات الشهداء، قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكيه لرفعه شأن مصرنا الغالية.