نظرة المجتمع ليست الأهم.. ما يجب فعله مع الحبيب الأصغر سنا

تحتار الكثير من النساء عندما يتقدم شخص أصغر منها سنا للارتباط بها وتفكر كثيرا هل توافق أم لا، وأول ما تفكر فيه هو نظرة المجتمع لها وهل سيتقبلون هذا الأمر أم لا، ولكن هناك أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار، وقام موقع womenshealthmag الأمريكي بمناقشتها في التقرير التالي.

أنت بحاجة إلى توضيح ما تبحث عنه:

ماذا تريدين من هذه العلاقة، هل ترغبين فقط في المواعدة والتواصل والاستمتاع، فهذا رائع أم إذا كنت ترغب في الاستقرار وإنجاب أطفال مع شريكك، فهذا رائع أيضًا فقط احصلي على ذلك بشكل مباشر.

كيف تقرر ما إذا كان التاريخ الأول يستحق مرة ثانية:

تقول الطبيبة النفسية أماندا بيري إنه عندما يتعلق الأمر بمواعدة شخص أصغر سنًا، فأنتي تريدين أن تفكري فيما إذا كانت أهدافك المستقبلية متوافقة معه أم لا هذا يعني أيضًا توضيح ما تحتاجه من العلاقة ربما تحتاج إلى الانفتاح عاطفيًا، أو ربما صديق ورفيق سفر جيد فقط.

قد لا يكون ناضج عاطفياً مثلك:

بعض الناس وخاصة الرجال لديهم الكثير من الخلل في النضج إذا كنتي تفكري في علاقة عاطفية مع رجل أصغر سنًا فاحصلي على مقياس مبكر حول ما إذا كان يمكنه تحمل المسؤولية وضعي في اعتبارك أنه قد لا يكون بارع في توصيل مشاعره أو التعامل مع المشكلات.

قد تكوني في مراحل مختلفة من الحياة:

إذا كنت مهتمًا بعلاقة طويلة الأمد فليس من الجيد أن تتحدثي عن مكانكما في الحياة وكيف ستتأقلمي معه.

كل شخص لديه اهتماماته:

نظرًا لأن الأشياء التي تظهر بشكل مكثف في العلاقات تنبع من طفولتنا، فإن الشخص الأصغر قد تكون اهتماماته بأشياء تناسب عمره بسبب اختلاف الأجيال والشخص الأكبر سنًا ربما كان لديه المزيد من الوقت للعمل من خلال بعض الأشياء التي كانت صعبة عليه.

الالتزام قد يعني أشياء مختلفة بالنسبة لك:

قد تكوني في أماكن مختلفة عندما يتعلق الأمر بمراحل المواعدة قد ترغبي فقط في الاستمتاع والاستقرار لكن صغار العمر قد لا يعرفون ما يريدون لمستقبلهم بعد، ولكن إذا كان بإمكانك الاتفاق معه فهذه نصف المعركة.

يجب أن تكون هناك أشياء مشتركة:

كلما كبرت الفجوة العمرية، زادت صعوبة وجود أشياء مشتركة، حتى الأشياء البسيطة مثل الإشارات إلى الثقافة الشعبية ستكون مختلفة هذه ليست نهاية العالم الشيء الرئيسي الذي يجب مراعاته هو ما إذا كان بإمكانه قبول ودعم الأشياء الأساسية التي تهمك في العلاقة.

يجب أن تسألي نفسك كيف تشعري عندما تكوني مع هذا الشخص:

إذا كنت تعاني من الثقة بالنفس، فإن مواعدة شخص أصغر سنًا قد تثير مشاعر عدم الأمان، فسوف تريدين أن تشعري بالسيطرة في المواعدة، لذلك اسألي نفسك عما إذا كنتي تشعر بالرضا عندما تكوني مع شاب صغير ومتحمسة حقًا لقضاء المزيد من الوقت معه أم لا.

ملاحظة على الهامش:

مواعدة شخص أصغر سنًا يمكن أن يجدد شبابك ويشعل شرارة مثيرة أعاقتها الدراما الماضية وربما تكون قد تجاوزتي ذلك كوني منفتحة ومرنة للتجارب الجديدة فكري في الاندماج إذا كان الاتصال صحيح فلن يحدد العمر علاقتك سيصبح مجرد رقم آخر في لعبة الأرقام.