وزيرة الثقافة لـ«الدستور»: نتابع حالة الشاعر حسن رياض وتم دخوله العناية المركزة

استجابت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لمطالب عدد من الكتابة والأدباء، لإنفاذ حالة الشاعر حسن رياض، الذي يمر في الوقت الحالي بأزمة صحية، شديدة.

وقالت عبد الدايم في تصريحاته لـ «الدستور»، إن الحالة الصحية للشاعر كانت بحاجة إلى دخول عناية مركزة، وحال علمها بالخبر، اتخذت إجراءاتها وتم توفير له عناية مركزة على الفور، مؤكدة أنها تتابع من زوجة الشاعر حالته، والمستشفى التي يرقد فيها.

وأكدت عبد الدايم أنها ستوفر كافة الإمكانات لرعايته، وإنقاذه من مرضه، داعية الله له بالشفاء العاجل، والعودة إلى أسرته، وإبداعه، ومحبيه في الوسط الثقافي.

حسن رياض قدم مجموعة أغاني مع نخبة من المطربين والمطربات، منها "من غير ما تتكلمي" و"اللي أشترى" للفنان علي الحجار، و"ع النواصي" و"برج حمام"، و"عالم واحد"، وأمل وهبي "يا بت بيقولك أبوكي"، سيمون "مالك بيا"، وغيرهم.

وكانت قد ناشد العديد من الكتاب والمثقفين، وزيرة الثقافة، وعدد من المسئولين بالتدخل لإنقاذ حالة الشاعر حسن رياض الذي يمر بأزمة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة، دخل على إثرها في غيبوبة.

وطالب محبيه من الوسط الثقافي، بالدعاء له بالشفاء العاجل، وأن يعود لأسرته، وإبداعه من جديد.

وكان الشاعر حسن رياض، قد كتبه أغنية خلال الفترة الماضية، ونالت إعجاب الفنانة حنان ماضي عندما استمعت لها بالصدفة، فطلبتها منه، وبعدها كانت الأغنية على موعد مع صدفة أخرى، قبل أن يتم الشروع في تسجيلها.