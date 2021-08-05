الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انطلاقة المومياوات.. سيدة تُبدع في عمل حقائب وأحذية بأشكال فرعونية (صور)

نموذج من أعمال راندا
نموذج من أعمال راندا

حبها للتراث والحضارة المصرية جعلها تفكر فى فكرة خارج الصندوق، فـ راندا إبراهيم التي تخرجت في كلية فنون جميلة قسم تصوير لديها 3 أولاد (ولدين وبنت) الكبير فى الصف الأول الثانوي، استطاعت أن تخلق لنفسها براند مميز من خلال عملها من المنزل، لكن موكب المومياوات ساعدها كثيرًا.

تكشف راندا، لـ"الدستور"، قصتها الملهمة قائلة إنها تقوم بعمل شنط وجزم وأحزمة لأشكال فرعونية مصرية وتقوم ببيعها داخل وخارج مصر، لافتة إلى أن مشروعها بدأ منذ 3 سنوات الماضية عندما كانت تتسوق وترى حقائب الجلد الطبيعى فى الأسواق وليس فيها أي أفكار مميزة، لتقرر أخذ كورسات.

انطلاقة المومياوات..

أكدت راندا أنها بالأساس فنانة ومهتمة بالفن المصري القديم، لذلك فكّرت فى عمل شنط على أشكال فرعونية، مؤكدة أن هذه الأشكال كان لا يتم بيعه، لكن عقب موكب المومياوات الملكية بدأ العديد من الفتيات والسيدات فى الاتجاه لشراء هذا النوع من الشنط والأحذية للتفاخر بتراثنا المصري، مؤكدة أن الأجانب يقبلون على الشراء منها وأنها مشتركة فى جروبات لأجانب تقوم بشحن البضائع لهم خارج مصر:« بيعشقوا الأشكال الفرعونية المصرية الحضارية».

انطلاقة المومياوات..

أشارت إلى أنها تقوم بعمل ورق حقوق ملكية فكرية فى وزارة الثقافة والصناعة لعملها حتى لا يتم تقليده بجودة أقل، مشيرة إلى أنها لا يوجد منفذ بيع غير الجروب الخاص بها على الإنترنت وهو منفذ البيع الوحيد وأنها تعمل من المنزل.

انطلاقة المومياوات..

أشارت راندا إلى أن التوفيق بين المنزل والأولاد والعمل صعب، لكن إرادتها القوية هى التى تجعلها تستمر:«أنا بحلم يكون فيه خط إنتاج للمصريات والتراث بتاعنا يكسر الدنيا على مستوى العالم».

انطلاقة المومياوات..
انطلاقة المومياوات..
شراء الثقافة منزل الإنترنت الاول تصريحات وزارة الثقافة موك الفرعون العمل الصف الأول الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدق على تعيين 411 فردًا فى مجلس الدولة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد فى جنوب لبنان

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006