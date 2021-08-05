انطلاقة المومياوات.. سيدة تُبدع في عمل حقائب وأحذية بأشكال فرعونية (صور)

حبها للتراث والحضارة المصرية جعلها تفكر فى فكرة خارج الصندوق، فـ راندا إبراهيم التي تخرجت في كلية فنون جميلة قسم تصوير لديها 3 أولاد (ولدين وبنت) الكبير فى الصف الأول الثانوي، استطاعت أن تخلق لنفسها براند مميز من خلال عملها من المنزل، لكن موكب المومياوات ساعدها كثيرًا.

تكشف راندا، لـ"الدستور"، قصتها الملهمة قائلة إنها تقوم بعمل شنط وجزم وأحزمة لأشكال فرعونية مصرية وتقوم ببيعها داخل وخارج مصر، لافتة إلى أن مشروعها بدأ منذ 3 سنوات الماضية عندما كانت تتسوق وترى حقائب الجلد الطبيعى فى الأسواق وليس فيها أي أفكار مميزة، لتقرر أخذ كورسات.

انطلاقة المومياوات..

أكدت راندا أنها بالأساس فنانة ومهتمة بالفن المصري القديم، لذلك فكّرت فى عمل شنط على أشكال فرعونية، مؤكدة أن هذه الأشكال كان لا يتم بيعه، لكن عقب موكب المومياوات الملكية بدأ العديد من الفتيات والسيدات فى الاتجاه لشراء هذا النوع من الشنط والأحذية للتفاخر بتراثنا المصري، مؤكدة أن الأجانب يقبلون على الشراء منها وأنها مشتركة فى جروبات لأجانب تقوم بشحن البضائع لهم خارج مصر:« بيعشقوا الأشكال الفرعونية المصرية الحضارية».

انطلاقة المومياوات..

أشارت إلى أنها تقوم بعمل ورق حقوق ملكية فكرية فى وزارة الثقافة والصناعة لعملها حتى لا يتم تقليده بجودة أقل، مشيرة إلى أنها لا يوجد منفذ بيع غير الجروب الخاص بها على الإنترنت وهو منفذ البيع الوحيد وأنها تعمل من المنزل.

انطلاقة المومياوات..

أشارت راندا إلى أن التوفيق بين المنزل والأولاد والعمل صعب، لكن إرادتها القوية هى التى تجعلها تستمر:«أنا بحلم يكون فيه خط إنتاج للمصريات والتراث بتاعنا يكسر الدنيا على مستوى العالم».