العثور علي جثة مشرد مسن بجوار إحدى الحدائق بمنطقة مصر الجديدة

عثر الأهالي بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، على جثة مشرد مسن بجوار إحدى الحدائق بمنطقة مصر الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود شخص متوفي بجوار أحد الحدائق بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

نتائج التحريات الأولية

وتبين أن الجثة لمسن مشرد ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هويتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.