الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور علي جثة مشرد مسن بجوار إحدى الحدائق بمنطقة مصر الجديدة

جثة
جثة

عثر الأهالي بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، على جثة مشرد مسن بجوار إحدى الحدائق بمنطقة مصر الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود شخص متوفي بجوار أحد الحدائق بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

نتائج التحريات الأولية

وتبين أن الجثة لمسن مشرد ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هويتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

مباحث القاهرة مصر الجديدة المباحث الجنائية الأجهزة الأمنية النيابة العامة العثور على جثة الزاوية الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أولمبياد طوكيو: الفراعنة ينافسون على البرونزية بعد خسارة حلم الذهب

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد فى جنوب لبنان

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006